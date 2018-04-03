Владимир Путин прибыл в Турцию

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает Report, визит состоялся по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе визита, В.Путин проведет встречу с Р.Т.Эрдоганом, примет участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Анкаре.

Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии.

Ожидается, что ситуация в Сирии будет обсуждена в ходе встречи президентов Турции, России и Ирана 4 апреля.