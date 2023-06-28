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Владимир Путин прибыл в Дербент

Владимир Путин прибыл в Дербент Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в нескольких других мероприятиях.
В регионе
28 июня 2023 г. 19:12
Владимир Путин прибыл в Дербент

Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в нескольких других мероприятиях.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что на совещании ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма в СКФО и доклад Меликова о развитии туристической инфраструктуры Дагестана и реализации плана развития городов. Также состоится и традиционный обмен мнениями.

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