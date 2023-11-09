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Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан

Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан.
В регионе
9 ноября 2023 г. 06:35
Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борт главы государства приземлился в Астане.

Путина ждет насыщенная рабочая программа. В госрезиденции "Акорда" после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в узком и расширенном составах запланировано подписание документов. В материалах Кремля отмечается, на повестке дня будут перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. По итогам лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Отдельный пункт в программе - участие Путина и Токаева в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (они выступят по видео-конференц-связи). Сам форум пройдет в Костанае, его тема - "Сельское хозяйство - основа сильной экономики".

Кроме того, Токаев даст официальный прием в честь российского лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPutin Qazaxıstanda səfərdədir

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