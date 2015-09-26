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    ​Владимир Путин позвонил Элтону Джону

    Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Британскому певцу Элтону Джону, который недавно стал жертвой известных пранкеров (телефонных шутников, - ред.), разыгравших его от имени российского лидера Владимира Путина, все-таки удалось поговорить с президентом России.

    Как передает Report, в четверг, 24 сентября, в Кремле сообщили, что Владимир Владимирович лично пообщался с музыкантом по телефону.

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин даже пообещал своему собеседнику встретиться с ним и обсудить любые интересующие его темы. «Путин сказал, что знает, насколько Джон популярный исполнитель, и заверил, что если в будущем их графики совпадут, он будет готов с ним встретиться», - уточнил представитель Кремля.

    Также российский лидер попросил певца не обижаться на розыгрыш телефонных хулиганов. Как заметил Песков, пранкеры, разыгравшие музыканта, на самом деле «безобидные ребята».

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