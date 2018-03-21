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    Владимир Путин пожелал отмечающим Новруз семейного благополучия и богатого урожая

    Баку. 21 марта. REPORT/AZ.  Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих праздник Новруз, и пожелал им семейного благополучия и богатого урожая. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля, передает Report ссылаясь на ТАСС.  

    "Пришедший из глубины веков, этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни", - говорится в поздравлении.

    Глава государства назвал отрадным сохранение древних традиций Новруза. "Сегодня, как и столетия назад, в городах и селах устраиваются широкие народные гулянья, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей. И, конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке", - отметил он.

    В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Новруза".

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