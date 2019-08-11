Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Рамазан

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с исламским праздником Рамазан (Ид аль-Фитр - праздник разговения).

Как сообщает Report соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил ценность вклада мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в России.

"Сердечно поздравляю российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков", - говорится в телеграмме.