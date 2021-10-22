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Владимир Путин: НАТО обманула Россию

Владимир Путин: НАТО обманула Россию Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток.
В регионе
22 октября 2021 г. 02:51
Владимир Путин: НАТО обманула Россию
Владимир Путин

Руководители стран НАТО обманули Россию, когда обещали, что военная инфраструктура альянса не будет расширяться на восток.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Смотрите, что происходило в конце 1980-х - начале 1990-х годов, когда все со всех сторон говорили, что после объединения Германии ни в коем случае движения на восток инфраструктуры НАТО не будет. Хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, но это публичные заявления, а что на практике? Обманули", - констатировал глава государства.

"А теперь они говорят, а где на бумажке, покажите?" - добавил Путин, имея в виду руководителей стран НАТО. Он напомнил, что состав Североатлантического альянса неоднократно расширялся на восток несмотря на заверения, которые ранее давали западные политики.

"Сейчас какой-то деятель есть, а завтра его уже и нет, кто-то другой приходит на его место. Это не гарантии безопасности для России. Это просто разговоры на заданную тему. И, конечно, нас это беспокоит", - подчеркнул российский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “NATO Rusiyanı aldadıb”

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