Владимир Чернов: Саммит лидеров прикаспийских стран предположительно состоится осенью этого года в Астане

Москва. 27 мая. REPORT.AZ/ В МИД России прошло совещание по вопросу прикаспийского сотрудничества и подготовки к саммиту лидеров прикаспийских стран в Астане.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям Владимир Чернов.

"26 мая в МИД России проходило совещание под руководством министра Сергея Лаврова, на котором обсуждался вопрос прикаспийского сотрудничества. Известно, что в этом регионе Азербайджан играет одну из ведущих ролей, и это было особо отмечено. Министр говорил очень теплые слова о вашей стране, о президенте Азербайджана. На совещании обсудили наши совместные планы, которые будут в скором времени реализовываться. Речь идет о подготовке к саммиту лидеров прикаспийских стран в Астане", - сказал Владимир Чернов.

Владимир Чернов отметил, что точная дата саммита пока согласуется сторонами, но предположительно он пройдет осенью 2017 года.