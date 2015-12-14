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    ​Владелец турецкого судна опроверг стрельбу по его сейнеру

    Мы не приближались к российскому кораблю ближе чем на 2 км

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Владелец рыболовного турецкого судна опроверг информацию о стрельбе по его сейнеру, передает Report со ссылкой на CNN Turk.

    «Мы не приближались к российскому кораблю ближе чем на 2 км. «Сметливый» не двигался. По нам не стреляли. Если и стреляли, то никто этого не слышал», — заявил владелец судна.

    Ранее сообщалось, что МИД Турции сделает заявление по инциденту в Эгейском море после того, как опросит рыбаков, ставших свидетелями происшествия.

    В Минобороны России заявили, что 13 декабря 2015 года экипаж российского сторожевого корабля «Сметливый», находившийся в 22 км от греческого острова Лемнос северной части Эгейского моря, предотвратил столкновение с турецким сейнером.

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