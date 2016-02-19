​Владелец "Домодедово" задержан по делу о теракте

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Следственный комитет России предъявил обвинение по делу о нарушениях, приведших к возможности теракта в январе 2011 года, фактическому владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Сообщается, что он задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Каменщика меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теракт в зале прилетов международных авиалиний Домодедово произошел 24 января 2011 года, когда смертник привел в действие самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 гражданина России и иностранных государств.