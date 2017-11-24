ВКС России рассказали сколько объектов ИГИЛ уничтожено в Сирии за последнюю неделю

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за неделю совершили более 530 вылетов в Сирии, в ходе которых уничтожили более 1320 объектов международных террористических группировок, более 98% сирийских территорий, оккупированных ранее боевиками, освобождено от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) . Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС такие данные опубликованы в пятницу в инфографике Минобороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, разведывательную деятельность у воздушных и морских границ РФ за неделю вел 21 летательный аппарат и три корабля. При этом нарушений на границе не было допущено.

Как следует из данных ведомства, иностранные специалисты провели две инспекции на территории РФ, в частности, США и Украина в рамках Договора по открытому небу и США - в рамках договора СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Российские специалисты также совершили две международные инспекции на территории Италии в рамках Договора по открытому небу и США в рамках договора СНВ.