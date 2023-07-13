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ВКС России передана вторая за год партия новых истребителей Су-35С

ВКС России передана вторая за год партия новых истребителей Су-35С Входящий в состав "Ростеха" Комсомольский-на-Амуре авиазавод изготовил и передал Минобороны России вторую за год партию истребителей Су-35С.
В регионе
13 июля 2023 г. 16:09
ВКС России передана вторая за год партия новых истребителей Су-35С

Входящий в состав "Ростеха" Комсомольский-на-Амуре авиазавод изготовил и передал Минобороны России вторую за год партию истребителей Су-35С.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказали в пресс-службе госкорпорации. Боевые самолеты будут использоваться Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ.

"Истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет… к месту несения службы", - отмечается в пресс-релизе.

В "Ростехе" пояснили, что истребители были созданы и переданы российскому ведомству в рамках государственного оборонного заказа в предусмотренные заключенными контрактами сроки.

Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель Су-35 предназначен для поражения воздушных, наземных (надводных) целей противника, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. Су-35 оснащен уникальными бортовой радиолокационной системой управления, оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны, способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, а также применять новейшие управляемые авиационные ракеты, обладает свойством сверхманевренности.

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