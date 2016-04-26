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    ВКС России нанесли удары по Алеппо, 18 человек погибли

    Российские бомбардировщики подвергли ударам и центр Управления гражданской обороны

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В результате авианалета ВКС России в города Алеппо и его окрестностях погибли 18 мирных жителей, еще 13 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Представитель Управления гражданской обороны Алеппо Ибрахим Ибрахим заявил, что российские бомбардировщики подвергли ударам и центр Управления гражданской обороны. Как результат погибли пять сотрудников центра, трое получили ранения.

    Вместе с тем, в ходе удара по районам Фивдевс, Хайдерие и Шеар погибли еще 13 человек, 10 ранено.

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