ВКС России нанесли удары по Алеппо, 18 человек погибли

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В результате авианалета ВКС России в города Алеппо и его окрестностях погибли 18 мирных жителей, еще 13 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Представитель Управления гражданской обороны Алеппо Ибрахим Ибрахим заявил, что российские бомбардировщики подвергли ударам и центр Управления гражданской обороны. Как результат погибли пять сотрудников центра, трое получили ранения.

Вместе с тем, в ходе удара по районам Фивдевс, Хайдерие и Шеар погибли еще 13 человек, 10 ранено.