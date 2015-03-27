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    ​Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран не будет отложен

    Последние события в Йемене делают визит еще более актуальным

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции РеджепТайип Эрдоган посетит Иран, несмотря на военные операции в Йемене.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

    "Президент Турции посетит Иран, как это и было запланировано - в первую неделю апреля и последние события в Йемене делают его визит еще более актуальным", — сказал Калын.

    Отметим что, МИД Турции выступил с поддержкой военной операции коалиции в Йемене, в то время как министерство иностранных дел Ирана расценило авиаудары по Йемену как "военную агрессию". 

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