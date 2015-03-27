​Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран не будет отложен

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции РеджепТайип Эрдоган посетит Иран, несмотря на военные операции в Йемене.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Президент Турции посетит Иран, как это и было запланировано - в первую неделю апреля и последние события в Йемене делают его визит еще более актуальным", — сказал Калын.

Отметим что, МИД Турции выступил с поддержкой военной операции коалиции в Йемене, в то время как министерство иностранных дел Ирана расценило авиаудары по Йемену как "военную агрессию".