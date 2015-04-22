МИД России: Визит Путина в Ереван 24 апреля не повредит отношениям с Турцией

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Визит президента России Владимира Путина в Ереван 24 апреля не повредит отношениям с Турцией. Как сообщает Report, об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью агентству "Интерфакс".

"Я надеюсь, что участие российского Президента в мероприятиях, посвященных столетию геноцида армян, которые пройдут в Ереване, будет правильно понято во всех странах, включая Турцию. Это часть истории, армянская община чрезвычайно многочисленна в России, историю надо чтить и из нее надо делать соответствующие выводы. Что касается политики двусторонних отношений со всеми нашими соседями, то в принципе они хорошо известны. Я думаю, что это не повредит, а наоборот покажет, что мы очень сбалансировано и вдумчиво относимся ко всем тем историческим датам, которые отмечаются", - заявил замминистра.