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Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября

Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября Визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября.
В регионе
7 ноября 2024 г. 10:40
Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Мурат МИД Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане.

"Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства", - сказал он.

В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут "серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября".

"Как мы сейчас с вами в узком составе обсуждали, готовятся десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", - сказал Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Putin noyabrın 27-də Qazaxıstana səfər edəcək
Версия на английском языке Putin to visit Kazakhstan on November 27

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