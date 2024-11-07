Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября.

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Мурат МИД Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане.

"Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства", - сказал он.

В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут "серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября".

"Как мы сейчас с вами в узком составе обсуждали, готовятся десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", - сказал Лавров.