Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил глава Мурат МИД Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане.
"Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства", - сказал он.
В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут "серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября".
"Как мы сейчас с вами в узком составе обсуждали, готовятся десятки документов, подготовка которых будет ускорена с тем, чтобы максимально насытить предстоящий саммит", - сказал Лавров.