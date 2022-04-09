Визит президента Турции в Иорданию отложен

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля, отложен.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля, отложен.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Причиной переноса даты визита является ухудшение состояния короля Иордании Абдаллы II.

Король Иордании Абдалла II завтра едет в Германию для медицинского обследования.

Обследование короля пройдет в одной из частных клиник Франкфурта.

По предварительной информации король страдает от грыжи межпозвоночного диска, возможно потребуется хирургическое вмешательство.