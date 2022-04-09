Визит президента Турции в Иорданию отложен

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля, отложен.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Причиной переноса даты визита является ухудшение состояния короля Иордании Абдаллы II.
Король Иордании Абдалла II завтра едет в Германию для медицинского обследования.
Обследование короля пройдет в одной из частных клиник Франкфурта.
По предварительной информации король страдает от грыжи межпозвоночного диска, возможно потребуется хирургическое вмешательство.