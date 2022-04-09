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Визит президента Турции в Иорданию отложен

Визит президента Турции в Иорданию отложен Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля, отложен.
В регионе
9 апреля 2022 г. 20:37
Визит президента Турции в Иорданию отложен

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 11 апреля, отложен.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Причиной переноса даты визита является ухудшение состояния короля Иордании Абдаллы II.

Король Иордании Абдалла II завтра едет в Германию для медицинского обследования.

Обследование короля пройдет в одной из частных клиник Франкфурта.

По предварительной информации король страдает от грыжи межпозвоночного диска, возможно потребуется хирургическое вмешательство.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın İordaniyaya səfəri təxirə salınıb

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