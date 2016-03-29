Визит президента Ирана в Австрию отменен

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Визит в Австрию президента Ирана Хасана Рухани, запланированный на конец марта, отменен в целях безопасности.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник канцелярия австрийского президента.
"Канцелярия президента сообщила, что запланированный на 30-31 марта визит президента Ирана Рухани и его делегации был перенесен иранской стороной в целях безопасности", - говорится в сообщении.
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