Визит президента Ирана в Австрию отменен

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Визит в Австрию президента Ирана Хасана Рухани, запланированный на конец марта, отменен в целях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник канцелярия австрийского президента.

"Канцелярия президента сообщила, что запланированный на 30-31 марта визит президента Ирана Рухани и его делегации был перенесен иранской стороной в целях безопасности", - говорится в сообщении.