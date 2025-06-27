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Визит Пезешкиана в Армению может состояться до конца лета

Визит Пезешкиана в Армению может состояться до конца лета Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению по возможности состоится до конца лета.
В регионе
27 июня 2025 г. 15:34
Визит Пезешкиана в Армению может состояться до конца лета

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению по возможности состоится до конца лета.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Армении Мехди Собхани.

По его словам, в настоящее время ведется работа по организации визита президента в Армению.

"Даже в такой напряженной ситуации я встречался с представителями МИД и уполномоченных структур, чтобы обсудить подготовку визита. Мы обменялись перечнем документов, которые могут быть подписаны в ходе этого визита. Сейчас также обсуждаем все программы, запланированные на время визита президента. По возможности он будет организован летом. Независимо от того, будет война или нет, жизнь продолжается", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidentinin Ermənistana səfəri yayın sonuna qədər baş tuta bilər

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