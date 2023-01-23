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СМИ: Отсутствие влиятельных первых леди на Конгрессе говорит о кризисе в отношениях Ирана с соседями

СМИ: Отсутствие влиятельных первых леди на Конгрессе говорит о кризисе в отношениях Ирана с соседями В Иране провели международный конгресс под названием "Влиятельные женщины", с участием жен глав государств из "дружественных правительств" Ирана.
В регионе
23 января 2023 г. 13:58
СМИ: Отсутствие влиятельных первых леди на Конгрессе говорит о кризисе в отношениях Ирана с соседями

В Иране провели международный конгресс под названием "Влиятельные женщины" с участием жен глав государств из дружественных Ирану стран.

Как передает Report со ссылкой на Iran International, жены глав государств из Буркина-Фасо, Кыргызстана, Сербии, Гвинеи, Нигера, Нигерии, Шри-Ланки, Сирии, Туркменистана и Армении приняли участие в мероприятии, организованном женой президента Исламской республики.

Согласно источнику, ожидалось, что первые леди ближайших друзей Ирана, а именно России, Китая и Сирии, или, по крайней мере, несколько министров или парламентариев этих стран также примут участие в конгрессе, но, по-видимому, "МИД Исламской республики не справился с этой задачей".

Отсутствие на данном конгрессе первых леди важных соседних и мусульманских стран подтверждает кризис в отношениях Ирана со своими соседями, отмечает издание.

"Жена премьер-министра Армении присутствовала на конгрессе в ситуации, когда Иран ведет холодную войну с Азербайджанской Республикой. Таким образом, визит первой леди Армении в Иран - это скорее послание Азербайджану и его региональному союзнику Турции, чем проявление уважения к Исламской Республике", - говорится в статье Iran International.

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Версия на английском языке Media: Non-attendance of first ladies of important countries confirms crisis in Iran’s relations with its neighbors

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