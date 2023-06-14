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Визит Гросси на Запорожскую АЭС отложили на один день

Визит Гросси на Запорожскую АЭС отложили на один день Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, ожидавшийся в среду, переносится на четверг, 15 июня.
В регионе
14 июня 2023 г. 09:57
Визит Гросси на Запорожскую АЭС отложили на один день

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, ожидавшийся в среду, переносится на четверг, 15 июня.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Миссия переносится на сутки", - сказал он, не уточнив причины.

Ранее несколько СМИ сообщали, что визит Гросси на ЗАЭС состоится в среду. 13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию.

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Версия на английском языке Grossi’s visit to Zaporizhzhia nuke plant postponed

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