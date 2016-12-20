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    Визит главы МИД Турции в Украину отложен

    МИД Турции: Из-за трагического события, произошедшего накануне в Анкаре, министр отменил свой запланированный визит в Украину

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил запланированный на 20–21 декабря визит в Украину из-за убийства российского посла в Анкаре, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Из-за трагического события, произошедшего накануне в Анкаре, наш министр отменил свой запланированный на сегодня-завтра визит в Украину. Визит перенесён на более поздний срок", -  заявили в МИД Турции.

    Когда состоится визит, пока неизвестно.

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