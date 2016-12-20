Визит главы МИД Турции в Украину отложен

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отменил запланированный на 20–21 декабря визит в Украину из-за убийства российского посла в Анкаре, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за трагического события, произошедшего накануне в Анкаре, наш министр отменил свой запланированный на сегодня-завтра визит в Украину. Визит перенесён на более поздний срок", - заявили в МИД Турции.

Когда состоится визит, пока неизвестно.