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Визит главы МИД Ирана в США отложен

Визит главы МИД Ирана в США отложен Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отменил визит в Нью-Йорк из-за нехватки времени.
В регионе
20 января 2025 г. 13:37
Визит главы МИД Ирана в США отложен

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отменил визит в Нью-Йорк из-за нехватки времени.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи на пресс-конференции.

По его словам, Аракчи должен был посетить Нью-Йорк на следующей неделе.

"На заседании ООН будет обсуждаться ситуация в Палестине, включая сектор Газа. Однако из-за событий в регионе и Палестине этот визит не состоится", - сказал он.

Отметим, что под председательством Алжира на уровне министров иностранных дел будут обсуждаться вопросы Ближнего Востока, включая ситуацию в Палестине. На это заседание была приглашена и иранская сторона.

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