Виталий Мутко ушел в отставку с поста президента Российского футбольного союза

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Виталий Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о приостановлении деятельности на посту президента организации, исполняющим обязанности назначен генеральный директор РФС Александр Алаев. Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Заседание исполкома РФС проходит в Доме футбола в Москве.

"Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, и. о. назначен Алаев", - сообщил источник ТАСС.

Мутко руководил в РФС с 2005 по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента организации Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост на четырехлетний срок, опередив по количеству голосов Валерия Газзаева.