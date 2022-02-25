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Виталий Кличко: Киев вступил в фазу обороны

Виталий Кличко: Киев вступил в фазу обороны Столица Украины вступила в фазу обороны против российских захватчиков.
В регионе
25 февраля 2022 г. 16:50
Виталий Кличко: Киев вступил в фазу обороны

Столица Украины вступила в фазу обороны против российских захватчиков.

Как передает Report, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн брифинга.

"Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные уничтожают диверсионные группы россиян. Некоторые диверсионные группы, к сожалению, уже проникли в столицу, и враг хочет поставить на колено столицу и нас с вами уничтожить", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что все, кто могут оборонять Киев, "должны подключиться и помогать нашим воинам".

"Вооруженные силы сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование ради нас с вами, ради нашего государства. Украинская армия держит оборону около Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши Вооруженные силы, поддерживаем их и помогаем", - подчеркнул мэр.

Он также призывал киевлян находиться дома или в укрытии, поскольку в городе идут активные боевые действия.

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Версия на английском языке Vitali Klitschko: Kyiv enters phase of defense
Версия на азербайджанском языке Vitali Kliçko: “Kiyev özünümüdafiəyə başlayıb”

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