Выступление премьера Грузии в парламенте с ежегодным отчетом отложено

Выступление с ежегодным отчетом премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в парламенте страны отложено.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер Арчил Талаквадзе.

По его словам, причина этого связана с происходящими в стране процессами. Проведение в нынешней ситуации обсуждений относительно документа невозможно.

Для определения новой даты выступления премьер-министра в парламенте состоятся обсуждения.

Отметим, что на сегодня было назначено выступление М.Бахтадзе в парламенте с ежегодным отчетом. Отчет главы правительства на 212 страниц охватывает внешнюю политику Грузии, вопросы безопасности, экономические процессы, реформы в сфере образования, защиту прав человека и пр. сферы.