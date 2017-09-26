"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратит чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Росавиации.

"По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами", — заявили в Росавиации.

Авиакомпания приняла решение полностью прекратить чартерные перевозки к местам отдыха, указывается в сообщении.