"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратит чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.
Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Росавиации.
"По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами", — заявили в Росавиации.
Авиакомпания приняла решение полностью прекратить чартерные перевозки к местам отдыха, указывается в сообщении.
News DepartmentАвтор новости
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