Вылечившийся от COVID-19 Пашинян посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента РФ Владимира Путина и приедет 24 июня на парад Победы в Москву. Как передает Report, об этом заявила ТАСС пресс-секретарь председателя армянского правительства Мане Геворкян.

По ее данным, Пашинян будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне премьер Армении написал в Facebook, что он и члены его семьи вылечились от коронавируса. Впервые о заболевании он сообщил 1 июня.

Напомним, что традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.