О нас

Виктор Орбан посетит Узбекистан

Виктор Орбан посетит Узбекистан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 10-11 ноября.
В регионе
9 ноября 2022 г. 12:16
Виктор Орбан посетит Узбекистан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 10-11 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное информагентство Узбекистана - УзА.

В среду в рамках подготовки к саммиту пройдет ряд встреч. В частности, министры торговли из стран-участников и наблюдателей ОТГ проведут заседание в отеле Samarkand Regency.

Руководители министерств и ведомств также проведут брифинги для журналистов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban Türk Dövlətləri Təşkilatının sammitində iştirak edəcək

Другие новости из категории

На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия
На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия
9 ноября 2022 г. 11:49
Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве
Чавушоглу: Сила тюркского мира в единстве
9 ноября 2022 г. 11:14
В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
В Казахстане задержан экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития
9 ноября 2022 г. 10:12
Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств
Токаев посетит Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств
9 ноября 2022 г. 09:40
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине
Генассамблея ООН рассмотрит вопрос возмещения ущерба Украине
9 ноября 2022 г. 09:30
В Турции произошел пожар, есть погибшие
ВидеоВ Турции произошел пожар, есть погибшие
9 ноября 2022 г. 03:03
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Россия изменила движение автотранспорта на границе с Азербайджаном
Россия изменила движение автотранспорта на границе с Азербайджаном
9 ноября 2022 г. 00:12
Фуат Октай: Я чту память всех наших шехидов и гази, освободивших Карабах
ФотоФуат Октай: Я чту память всех наших шехидов и гази, освободивших Карабах
8 ноября 2022 г. 23:56
Мост шехидов в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага 
ВидеоМост шехидов в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага 
8 ноября 2022 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi