Виктор Орбан посетит Узбекистан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 10-11 ноября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Самарканд. В рамках визита он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 10-11 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное информагентство Узбекистана - УзА.

В среду в рамках подготовки к саммиту пройдет ряд встреч. В частности, министры торговли из стран-участников и наблюдателей ОТГ проведут заседание в отеле Samarkand Regency.

Руководители министерств и ведомств также проведут брифинги для журналистов.