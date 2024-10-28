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Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом

Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом Премьер-министр Венгрии, председатель Совета ЕС Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.
В регионе
28 октября 2024 г. 11:20
Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом

Премьер-министр Венгрии, председатель Совета ЕС Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба администрации правительства.

В администрации правительства Грузии 29 октября состоится официальная церемония встречи премьер-министра. Орбана примет глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Состоятся встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Кобахидзе и Орбан выступят с совместными заявлениями для СМИ.

Отмечается, что вместе с премьером Венгрии в Грузию приедут министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, министр экономического развития Мартон Надь, министр финансов Михай Варга, госсекретарь Янош Мате и другие официальные лица.

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