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    Виген Саркисян: Россия продает оружие Армении по внутренним ценам

    Министр обороны Армении: Россия не является единственным направлением военного сотрудничества
    © Lenta.Ru

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Россия не является единственным направлением военного сотрудничества.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на VI форуме "Армения-Диаспора".

    По его словам, Россия сегодня продает вооружение Армении по внутренним ценам и та ценовая политика, которая предлагает сегодня Еревану Москва, возможна только при высоком уровне дипломатических отношений.

    "Мы можем заключать контракты на очень выгодных условиях", - заявил В.Саркисян.

    Наряду с этим глава оборонного ведомства Армении подчеркнул, что Россия не является единственным направлением военного сотрудничества.

    "Мной был осуществлен визит в Грецию, которая принимала большое участие в становлении вооруженных сил Армении. Также были осуществлены визиты в Иран и Грузию, а недавно в начале сентября был осуществлен официальный визит в Китай", - указал В.Саркисян.

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