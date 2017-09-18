Виген Саркисян: Россия продает оружие Армении по внутренним ценам

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Россия не является единственным направлением военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на VI форуме "Армения-Диаспора".

По его словам, Россия сегодня продает вооружение Армении по внутренним ценам и та ценовая политика, которая предлагает сегодня Еревану Москва, возможна только при высоком уровне дипломатических отношений.

"Мы можем заключать контракты на очень выгодных условиях", - заявил В.Саркисян.

Наряду с этим глава оборонного ведомства Армении подчеркнул, что Россия не является единственным направлением военного сотрудничества.

"Мной был осуществлен визит в Грецию, которая принимала большое участие в становлении вооруженных сил Армении. Также были осуществлены визиты в Иран и Грузию, а недавно в начале сентября был осуществлен официальный визит в Китай", - указал В.Саркисян.