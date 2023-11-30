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Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева

Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева.
В регионе
30 ноября 2023 г. 16:52
Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева

В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она отметила, что перед посольством Азербайджана в Украине есть парк имени Гейдара Алиева, а в Ирпене действует школа имени Зарифы Алиевой.

Кондратюк напомнила, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был награжден первой высшей наградой Украины - орденом "Ярослава Мудрого", которого удостаиваются только великие личности.

Вице-спикер с удовлетворением напомнила об отремонтированном за счет средств Азербайджана здании школы в Украине, поврежденном в результате войны: "Восстановительные работы в школе завершены, и ученики теперь могут вернуться к занятиям".

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Версия на английском языке Vice speaker: Heydar Aliyev is remembered with respect in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Vitse-spiker: “Ukraynada Heydər Əliyevin xatirəsini əziz tuturlar”

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