Вице-спикер: В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева

В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева.

В Украине с уважением вспоминают Гейдара Алиева.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Она отметила, что перед посольством Азербайджана в Украине есть парк имени Гейдара Алиева, а в Ирпене действует школа имени Зарифы Алиевой.

Кондратюк напомнила, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был награжден первой высшей наградой Украины - орденом "Ярослава Мудрого", которого удостаиваются только великие личности.

Вице-спикер с удовлетворением напомнила об отремонтированном за счет средств Азербайджана здании школы в Украине, поврежденном в результате войны: "Восстановительные работы в школе завершены, и ученики теперь могут вернуться к занятиям".