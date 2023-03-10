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Вице-спикер: В Грузии готовится госпереворот

Вице-спикер: В Грузии готовится госпереворот В Грузию прибыли воевавшие в Украине сторонники осужденного экс-президента Михаила Саакашвили - их цель подталкивание молодежи к госперевороту.
В регионе
10 марта 2023 г. 17:29
Вице-спикер: В Грузии готовится госпереворот

В Грузию прибыли воевавшие в Украине сторонники осужденного экс-президента Михаила Саакашвили - их цель подталкивание молодежи к госперевороту.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Гия Вольский.

"Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию политических процессов", - заявил Вольский журналистам, отметив, что это бойцы, которые "постараются использовав энергию молодежи и не снимать с повестки дня революционный процесс".

По его словам, подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет Леван Хабеишвили. В настоящее время он является председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили.

Уже несколько дней столица Грузии охвачена акциями протеста из-за принятия парламентом Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Протесты не прекращаются несмотря на то, что правящая партия уже провалила проект закона во втором чтении. А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.

Хабеишвили ранее не исключил силового освобождения Саакашвили из заключения. А экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили заявил, что это является вопросом номер один для "Нацдвижения" и партия активно работает над этим. По его словам, одним из целей, которая будет достигнута в результате митингов – это освобождение экс-президента из заключения.

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