Одобрена кандидатура Азыгалиева на пост вице-спикера парламента Кыргызстана

Вице-спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Улан Примов подал в отставку.

Конституционный комитет Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана 12 октября провел заседание, и одобрил кандидатуру депутата Нурлана Азыгалиева на пост вице-спикера парламента.

Об этом передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

Кроме того, одобрена кандидатура Мурадила Сыдыкова на должность главы комитета ЖК по коммуникациям, архитектуре и транспорту.





11.39

Вице-спикер Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Улан Примов подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом он заявил на заседании парламента.

Народный избранник заявил, что "чувствует моральную ответственность", так как его коллега по фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Нурланбек Шакиев избран торага (спикером) парламента.

Сегодня планируется избрать нового вице-спикера.

Кроме того, Бактыбек Сыдыков оставил должность главы Комитета ЖК по транспорту, коммуникациям, архитектуре и транспорту. Он избран главой фракции "Ата-Журт Кыргызстан".