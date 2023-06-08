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Вице-спикер парламента Кыргызстана обвинил советника президента во лжи

Вице-спикер парламента Кыргызстана обвинил советника президента во лжи На заседании парламента Кыргызстана вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев обвинил советника президента Садыра Жапарова - Чолпонбека Абыкеева во лжи.
В регионе
8 июня 2023 г. 17:09
Вице-спикер парламента Кыргызстана обвинил советника президента во лжи

На заседании парламента Кыргызстана вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев обвинил советника президента Садыра Жапарова - Чолпонбека Абыкеева во лжи.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, Сыдыгалиев раскритиковал Абыкеева за то, что тот ранее сказал о том, что "депутаты сбегают в случае госпереворота". Тогда в парламенте разгорелся скандал. Реплика вызвала шквал негодования среди народных избранников, и они потребовали разъяснений.

"Рядом с президентом не должно быть обманщиков и лгунов. Должны быть люди, которые говорят правду в лицо. А вы сидите здесь и лжете!", - сказал вице-спикер советнику президента.

Сыдыгалиев заявил, что депутаты в те дни (в октябре 2020 года) вели переговоры. Он также напомнил, что парламентарии собрались в отеле "Достук", где Дастан Джумабеков сложил с себя полномочия спикера, избрали нового спикера Мыктыбека Абдылдаева.

В ответ на обвинения Абыкеев заявил, что о бегстве депутатов говорил не он, а Бейшенбек Абдразаков, после чего председатель Комитета ЖК по конституционному законодательству Чолпон Султанбекова попросила его покинуть зал.

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