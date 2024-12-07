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Вице-спикер парламента Грузии: В ходе акций радикальная оппозиция перешла к экстремизму

Вице-спикер парламента Грузии: В ходе акций радикальная оппозиция перешла к экстремизму Оппозиция перешла к экстремизму и воюет против собственного народа.
В регионе
7 декабря 2024 г. 20:59
Вице-спикер парламента Грузии: В ходе акций радикальная оппозиция перешла к экстремизму

Оппозиция перешла к экстремизму и воюет против собственного народа.

Как передает местное бюро Report, об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.

"Радикальная оппозиция перешла к экстремизму. Это экстремизм, когда твои избиратели голосуют за тебя, а ты не входишь в парламент. Это экстремизм, что вы не выигрываете выборы, выходите на улицы и устраиваете те войны с огнем, которые мы видели. Это экстремизм, когда вы используете молодых людей в этих вредоносных планах и используете детей и молодых людей в качестве щита. Очень жаль, когда ситуация радикальной и экстремистской оппозиции дошла до такого состояния, что они воюют против собственной страны крайне варварскими и вредоносными способами", – сказала она.

По данным МВД Грузии, во время беспорядков с 28 ноября на акциях протеста пострадали более 150 полицейских, участники акции и представители СМИ, а также была повреждена инфраструктура частных лиц и мэрии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Parlamentinin vitse-spikeri: Aksiyalar zamanı radikal müxalifət ekstremist hərəkətlərə əl atıb

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