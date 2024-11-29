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Вице-спикер парламента Грузии требует отставки сотрудников МИД, осудивших отказ от евроинтеграции

Вице-спикер парламента Грузии требует отставки сотрудников МИД, осудивших отказ от евроинтеграции Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани призвала уйти в отставку сотрудников Министерства иностранных дел, которые выступили против решения правительства о фактической приостановке вступления страны в Евросоюз.
В регионе
29 ноября 2024 г. 12:09
Вице-спикер парламента Грузии требует отставки сотрудников МИД, осудивших отказ от евроинтеграции

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани призвала уйти в отставку сотрудников Министерства иностранных дел, которые выступили против решения правительства о фактической приостановке вступления страны в Евросоюз.

Как передает грузинское бюро Report, об этом она заявила в соцсетях.

"Если вы работаете в министерстве иностранных дел, для вас должно быть главным не слово "иностранный", а собственное! Собственная страна должна быть главной!", - отметила она.

Она назвала действия сотрудников МИД "совершенно отвратительными". По оценке Цилосани, те поступились интересами собственной страны, "будто бы ради Евросоюза".

"После этого фарса, будет более убедительно, если вы покинете свои должности, и зафиксируете ваши главные ценности", - пишет вице-спикер.

В четверг до полусотни сотрудников МИД Грузии выступили с заявлением против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его несоответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın vitse-spikeri avrointeqrasiyanın dayandırılmasını pisləyən XİN əməkdaşlarının istefasını tələb edib

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