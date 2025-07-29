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Вице-спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в попытке разрушить страну

Вице-спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в попытке разрушить страну Вице-спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в попытке разрушить страну
В регионе
29 июля 2025 г. 16:09
Вице-спикер парламента Грузии обвинил оппозицию в попытке разрушить страну

Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский обвинил оппозицию в попытке разрушить страну.

Как сообщает грузинское бюро Report, Гия Вольский заявил, что грузинская оппозиция ведет себя как экстремистская группировка и хочет вовлечь Грузию в противостояние с Россией.

"Значительная часть грузинского общества осознает, что этот процесс представляет серьезную угрозу для будущего страны", - сказал политик.

Он отметил, что определенными кругами разработан план действий с целью развития революционных процессов в Грузии, что противоречит интересам общества.

Вольский добавил, что сейчас тема "фальсификации выборов" также искусственно выносится на повестку дня, как часть попыток нарушить стабильность в стране.

По его мнению, предстоящие выборы ясно покажут, чью сторону поддерживает грузинское общество.

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