Вице-спикер парламента Армении заразился коронавирусом

Вице-спикер Национального Собрания от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что заразился коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Уважаемые соотечественники, я сдал тест на COVID-19. Только что узнал, что результат теста положительный. Должен отметить, что мое самочувствие хорошее, в данный момент никаких беспокоящих жалоб нет. Будьте здоров", - написал Энфиаджян в Facebook.

Тесты на коронавирус сдавали и другие парламентарии, среди них – спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, а также депутаты от фракции "Мой шаг" Грачья Акопян и Артур Ованнисян. Однако во всех случаях результаты исследования оказались отрицательными.