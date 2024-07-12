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Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана

Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян предостерег заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина от вмешательства во внутренние дела страны.
В регионе
12 июля 2024 г. 14:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян предостерег заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина от вмешательства во внутренние дела страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом вице-спикер сказал отвечая на вопрос журналистов.

"Все проблемы, связанные со страной и ее системой безопасности, решаются властями Армении, исходя из интересов страны," — заявил Аршакян.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил об обеспокоенности Москвы тем, что миссия ЕС в Армении может стать постоянной.

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Версия на английском языке Vice-speaker warns Russia not to interfere in Armenia’s internal affairs
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Rusiyaya İrəvanın siyasətinə qarışmamaq barədə xəbərdarlıq edib

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