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Вице-спикер парламента Армении отправится в Нью-Йорк

Вице-спикер парламента Армении отправится в Нью-Йорк Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян 14-17 июля отправится в Нью-Йорк для участия в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.
В регионе
8 июля 2024 г. 10:55
Вице-спикер парламента Армении отправится в Нью-Йорк

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян 14-17 июля отправится в Нью-Йорк для участия в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом подписал спикер парламента Ален Симонян.

Повестка дня, согласованная и принятая государствами-членами ООН, разбита на 17 целей в таких важнейших областях, как борьба с бедностью, улучшение образования, достижение гендерного равенства и защита окружающей среды.

Политический форум был создан в 2015 году после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

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