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Вице-спикер парламента Армении: Мы должны отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции

Вице-спикер парламента Армении: Мы должны отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции Армения должна отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции.
В регионе
9 февраля 2023 г. 15:31
Вице-спикер парламента Армении: Мы должны отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции

Армения должна отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции.

Как передает Report cо ссылкой на news.am, об этом заявил вице-спикер парламента от правящей партии "Гражданский договор" Акоп Аршакян.

Он призвал отречься от ненависти, затаившейся в сердцах каждого: "Ненависть к кому-либо, а также к конкретной стране и народу - болезнь, от которой необходимо излечиться", - отметил он.

По его мнению, натянутыми отношениями Армении, Турции и Азербайджана пользуются другие игроки, указав на необходимость скорейшего налаживания отношений с соседями.

"Я хочу, чтобы наше общество знало: мы будем говорить со всеми, вне зависимости от отношения к тем или иным странам и вне зависимости от того, что происходило в тот или иной исторический период. Мы должны вступить в диалог, так как это исходит из наших интересов. Мы не должны превратиться в чей-либо инструмент, разменную монету или предмет торга", - подчеркнул вице-спикер.

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Версия на английском языке Armenian Parliament Vice Speaker: 'We must stop hating Azerbaijan and Turkiye'
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri: “Azərbaycana və Türkiyəyə nifrət etməkdən əl çəkməliyik”

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