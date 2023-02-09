Вице-спикер парламента Армении: Мы должны отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции

Армения должна отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции.

Армения должна отказаться от ненависти к Азербайджану и Турции.

Как передает Report cо ссылкой на news.am, об этом заявил вице-спикер парламента от правящей партии "Гражданский договор" Акоп Аршакян.

Он призвал отречься от ненависти, затаившейся в сердцах каждого: "Ненависть к кому-либо, а также к конкретной стране и народу - болезнь, от которой необходимо излечиться", - отметил он.

По его мнению, натянутыми отношениями Армении, Турции и Азербайджана пользуются другие игроки, указав на необходимость скорейшего налаживания отношений с соседями.

"Я хочу, чтобы наше общество знало: мы будем говорить со всеми, вне зависимости от отношения к тем или иным странам и вне зависимости от того, что происходило в тот или иной исторический период. Мы должны вступить в диалог, так как это исходит из наших интересов. Мы не должны превратиться в чей-либо инструмент, разменную монету или предмет торга", - подчеркнул вице-спикер.