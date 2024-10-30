Вице-спикер парламента Армении был вызван в СК из-за письма с угрозами

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на днях был вызван в Следственный комитет для дачи показаний, поскольку получал угрозы в социальных сетях.

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на днях был вызван в Следственный комитет для дачи показаний, поскольку получал угрозы в социальных сетях.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд", в распоряжении которой оказались показания вице-спикера.

Дело в том, что Рубинян получил письмо с угрозами от некоего пользователя Рубена Касьяна, который также угрожал брату депутата Айка Саркисяна - бывшему помощнику премьера Наири Саркисяну. Последнего также вызывали в Следком.

Однако если Саркисяну пользователь писал многократно и угрожал расправой, то вице-спикеру написал единожды, угрожая подорвать офис партии "Гражданский договор". Рубинян не серьезно воспринял его слова, однако позже, узнав о сигнале по поводу заложенной бомбы у офиса партии, и полученном членом партии Романосом Петросяном письме с угрозами был встревожен.

"Я попросил Петросяна связаться с правоохранительными органами по поводу полученного мною сообщения и отправил ему "скриншот". У меня не было никаких контактов с Рубеном Касьяном, кроме этого сообщения, и я не знаком с ним”, - отметил Рубинян.

Вице-спикер также заявил, что неоднократно получал сообщения с угрозами и оскорблениями, однако не относился к этому серьезно, поскольку считает это последствиями политической деятельности. На вопросы следователя знаком ли он с обвиняемыми по делу о подготовке терактов.

Напомним, четверо граждан по различным обвинениям, включая статью о терроризме, арестованы в Армении. Они проходят по делу, которое было возбуждено по факту обнаружения похожих на взрывные устройства предметов рядом с офисом партии "Гражданский договор".