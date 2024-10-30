О нас

Вице-спикер парламента Армении был вызван в СК из-за письма с угрозами

Вице-спикер парламента Армении был вызван в СК из-за письма с угрозами Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на днях был вызван в Следственный комитет для дачи показаний, поскольку получал угрозы в социальных сетях.
В регионе
30 октября 2024 г. 11:25
Вице-спикер парламента Армении был вызван в СК из-за письма с угрозами

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян на днях был вызван в Следственный комитет для дачи показаний, поскольку получал угрозы в социальных сетях.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд", в распоряжении которой оказались показания вице-спикера.

Дело в том, что Рубинян получил письмо с угрозами от некоего пользователя Рубена Касьяна, который также угрожал брату депутата Айка Саркисяна - бывшему помощнику премьера Наири Саркисяну. Последнего также вызывали в Следком.

Однако если Саркисяну пользователь писал многократно и угрожал расправой, то вице-спикеру написал единожды, угрожая подорвать офис партии "Гражданский договор". Рубинян не серьезно воспринял его слова, однако позже, узнав о сигнале по поводу заложенной бомбы у офиса партии, и полученном членом партии Романосом Петросяном письме с угрозами был встревожен.

"Я попросил Петросяна связаться с правоохранительными органами по поводу полученного мною сообщения и отправил ему "скриншот". У меня не было никаких контактов с Рубеном Касьяном, кроме этого сообщения, и я не знаком с ним”, - отметил Рубинян.

Вице-спикер также заявил, что неоднократно получал сообщения с угрозами и оскорблениями, однако не относился к этому серьезно, поскольку считает это последствиями политической деятельности. На вопросы следователя знаком ли он с обвиняемыми по делу о подготовке терактов.

Напомним, четверо граждан по различным обвинениям, включая статью о терроризме, арестованы в Армении. Они проходят по делу, которое было возбуждено по факту обнаружения похожих на взрывные устройства предметов рядом с офисом партии "Гражданский договор".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri İstintaq Komitəsinə çağırılıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi