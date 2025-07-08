Вице-спикер НС Армении: Власти действуют не против церкви, а ради ее оздоровления

Происходящие вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) процессы направлены не против нее, а ради ее оздоровления.

Происходящие вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) процессы направлены не против нее, а ради ее оздоровления.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в парламенте вице-спикер Акоп Аршакян.

Так он отреагировал на вопрос о публикациях премьера Никола Пашиняна в соцсетях с призывом устранить Католикоса и "освободить" его резиденцию, а также о готовности возглавить движение против ААЦ.

"Я однозначно могу сказать, что это делается ради церкви, ради достоинства, ради нормальной церкви для армянского народа. Осуществляемые шаги приведут к этому", - сказал Аршакян.

По его словам, о морали не могут говорить те, кто не придерживается обетов.

"Мы до сих пор не слышали ответы на вопросы, заданные католикосу. Не стоит приписывать происходящее в отношении лиц к системе. А если и приписывать, то для оздоровления", - отметил Аршакян.