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Вице-спикер: Ереван готов подписать в кратчайшие сроки мирный договор с Баку

Вице-спикер: Ереван готов подписать в кратчайшие сроки мирный договор с Баку Ереван готов продолжать процесс делимитации границы с Азербайджаном и подписать в кратчайшие сроки мирный договор.
В регионе
12 июля 2024 г. 13:39
Вице-спикер: Ереван готов подписать в кратчайшие сроки мирный договор с Баку

Ереван готов продолжать процесс делимитации границы с Азербайджаном и подписать в кратчайшие сроки мирный договор.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в ходе 10-го Парламентского форума БРИКС.

Рубинян отметил, что Армения выступает за оздоровление политического диалога и повышение стабильности в международных отношениях, а также за равноправное и конструктивное сотрудничество всех заинтересованных партнеров.

Он сказал, что Армения не только готова, но и заинтересована стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных коммуникаций.

По его словам, нет сомнения в том, что крупные инфраструктурные проекты на Южном Кавказе могут стать объединяющим фактором для стран региона и не только.

"Восстановление и открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе должно привести к формированию устойчивой региональной модели системы экономических отношений", - заявил Рубинян.

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Версия на азербайджанском языке Ruben Rubinyan: İrəvan qısa müddət ərzində Bakı ilə sülh sazişi imzalamağa hazırdır

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