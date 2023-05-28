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Вице-президент Турции: сегодня начало новой вехи в нашей истории

Вице-президент Турции: сегодня начало новой вехи в нашей истории Сегодня начало новой вехи в истории Турции, которая знаменует новый вклад в стабильность региона и мира в целом.
В регионе
28 мая 2023 г. 14:08
Вице-президент Турции: сегодня начало новой вехи в нашей истории

Сегодня начало новой вехи в истории Турции, которая знаменует новый вклад в стабильность региона и мира в целом.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Турции Фуат Октай после голосования 28 мая во втором туре президентских выборов.

Он призвал граждан страны принимать активное участие в избирательном процессе.

"Это наш гражданский долг. Потому что впереди пять долгих лет. Желаю, чтобы выборы пошли во благо Турции и ее народу", - сказал Ф.Октай.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре.

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Версия на английском языке Turkish vice president: Today marks beginning of new milestone in Türkiye's history
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: "Bu gün yeni tarixin başlanğıc günüdür”

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