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Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан

Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан Вице-президент Турции Фуад Октай выразил поддержку Азербайджану в своем аккаунте в Twitter
В регионе
14 июля 2020 г. 02:55
Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан

Вице-президент Турции Фуад Октай выразил поддержку Азербайджану в своем аккаунте в Twitter.


Как передает Report, Фуад Октай написал "Мы с тобой Азербайджан" в своем аккаунте в социальных сетях.


Подчеркнув турецко-азербайджанскую дружбу, вице-президент отметил:


"Нападение Армении на дружественный и братский Азербайджан неприемлемо. Я решительно осуждаю его. Я прошу Аллаха упокоить души моих братьев-азербайджанцев, которые приняли мученическую смерть. Мы всегда и в любых обстоятельствах с тобой, Азербайджан".
 

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Vitse-prezidenti: “Hər zaman səninləyik Azərbaycan”

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