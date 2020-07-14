Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан

Вице-президент Турции Фуад Октай выразил поддержку Азербайджану в своем аккаунте в Twitter.
Как передает Report, Фуад Октай написал "Мы с тобой Азербайджан" в своем аккаунте в социальных сетях.
Подчеркнув турецко-азербайджанскую дружбу, вице-президент отметил:
"Нападение Армении на дружественный и братский Азербайджан неприемлемо. Я решительно осуждаю его. Я прошу Аллаха упокоить души моих братьев-азербайджанцев, которые приняли мученическую смерть. Мы всегда и в любых обстоятельствах с тобой, Азербайджан".