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Вице-президент Турции: Мы продолжим поддерживать Азербайджан, который всегда рядом с нами в трудные времена

Вице-президент Турции: Мы продолжим поддерживать Азербайджан, который всегда рядом с нами в трудные времена Турция продолжит поддерживать Азербайджан, который всегда был рядом в тяжелый период после землетрясения 6 февраля 2023 года, и в процессе борьбы с терроризмом и при любых других обстоятельствах.
В регионе
26 мая 2025 г. 23:32
Вице-президент Турции: Мы продолжим поддерживать Азербайджан, который всегда рядом с нами в трудные времена

Турция продолжит поддерживать Азербайджан, который всегда был рядом в тяжелый период после землетрясения 6 февраля 2023 года, и в процессе борьбы с терроризмом и при любых других обстоятельствах.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на мероприятии по случаю Дня независимости Азербайджана - 28 мая в конгресс-центре Бештепе.

Дж. Йылмаз отметил, что братство и единство духа между Азербайджаном и Турцией нерушимо и будет сохраняться и впредь. Он подчеркнул, что такой почетный день, как День независимости Азербайджана, вызывает гордость во всем тюркском мире.

Вице-президент Турции заявил, что курс, заложенный общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, и решительное руководство президента Ильхама Алиева способствовали тому, что страна заняла влиятельную и авторитетную позицию в регионе: "Крепкие отношения между нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Азербайджана господином Ильхамом Алиевым углубили диалог высокого уровня и стратегическое партнерство между двумя странами. Шушинская декларация от 15 июня 2021 года стала новой вехой в отношениях двух государств. Девиз "Два государства, один народ" с каждым днем укрепляется институциональным сотрудничеством".

Дж. Йылмаз также подчеркнул, что Турция и Азербайджан реализуют амбициозные проекты во многих направлениях посредством совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой является премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Вице-президент добавил, что в прошлом году было проведено 11-е заседание комиссии: "В 2024 году общий объем торговли достиг примерно 8 млрд долларов. Мы решительно продвигаемся к нашей цели довести двусторонний объем торговли до 15 млрд долларов".

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