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Вице-президент Турции Фуат Октай проголосовал на выборах

Вице-президент Турции Фуат Октай проголосовал на выборах Вице-президент Турции Фуат Октай проголосовал на президентских и парламентских выборах.
В регионе
14 мая 2023 г. 15:46
Вице-президент Турции Фуат Октай проголосовал на выборах

Вице-президент Турции Фуат Октай проголосовал на президентских и парламентских выборах.

Как передает Report, политик воспользовался правом голоса на одном из избирательных участков Стамбула.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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Версия на английском языке Vice President of Türkiye Fuat Oktay votes in elections
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: “Hər birimiz seçkilərin nəticəsinə hörmət etməliyik”

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