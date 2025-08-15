I вице-президент: Тегеран приветствует парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном

Иран приветствует парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и заявляет о неизменной позиции по уважению территориальной целостности стран.
Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на расширенном заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане.
По его словам, Иран в то же время считает, что вмешательство третьих сил в дела региона не будет способствовать устойчивой безопасности.
"Иран, подчеркивая важность укрепления мира и стабильности в регионе, приветствует мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и, заявил о своей неизменной позиции по уважению территориальной целостности стран, считает, что вмешательство чужих стран в дела региона не будет способствовать устойчивой безопасности", - отметил он.